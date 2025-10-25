Meteo, Mario Giuliacci avverte gli italiani: crollo delle temperature e weekend rovinato

L’estrema variabilità di questa stagione continuerà anche nel prossimo fine settimana, con l’arrivo di un nuovo peggioramento che interesserà parte del territorio italiano. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , sabato 25 ottobre sarà una giornata prevalentemente soleggiata grazie all’espansione dell’alta pressione, che garantirà tempo stabile su gran parte della penisola. Tale configurazione favorirà una marcata escursione termica: notti fredde, con temperature minime intorno ai 4-5°C, e pomeriggi più miti, in particolare al Sud e sulle Isole Maggiori. Al Nord le massime saranno leggermente inferiori, ma il clima resterà comunque gradevole.

Domenica 26 ottobre, invece, una perturbazione proveniente dal Nord Europa raggiungerà l’Italia, portando un peggioramento soprattutto su Marche, Abruzzo, Lazio e Campania, dove non si escludono nubifragi intensi. Nonostante le piogge, le temperature rimarranno superiori alla media stagionale grazie ai venti meridionali. In Sicilia, in particolare, si potranno toccare punte di 28-29°C, configurando un’anomalia termica di rilievo per il periodo.