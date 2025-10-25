Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Meteo, Mario Giuliacci avverte gli italiani: crollo delle temperature e weekend rovinato

di Redsabato 25 ottobre 2025
Meteo, Mario Giuliacci avverte gli italiani: crollo delle temperature e weekend rovinato

1' di lettura

L’estrema variabilità di questa stagione continuerà anche nel prossimo fine settimana, con l’arrivo di un nuovo peggioramento che interesserà parte del territorio italiano. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it, sabato 25 ottobre sarà una giornata prevalentemente soleggiata grazie all’espansione dell’alta pressione, che garantirà tempo stabile su gran parte della penisola. Tale configurazione favorirà una marcata escursione termica: notti fredde, con temperature minime intorno ai 4-5°C, e pomeriggi più miti, in particolare al Sud e sulle Isole Maggiori. Al Nord le massime saranno leggermente inferiori, ma il clima resterà comunque gradevole.

Domenica 26 ottobre, invece, una perturbazione proveniente dal Nord Europa raggiungerà l’Italia, portando un peggioramento soprattutto su Marche, Abruzzo, Lazio e Campania, dove non si escludono nubifragi intensi. Nonostante le piogge, le temperature rimarranno superiori alla media stagionale grazie ai venti meridionali. In Sicilia, in particolare, si potranno toccare punte di 28-29°C, configurando un’anomalia termica di rilievo per il periodo.

Meteo Giuliacci, pioggia, vento e neve: la data da cerchiare in rosso

Pioggia, vento e neve: una forte ondata di maltempo toccherà l'Italia nei prossimi giorni. La fase di instabi...

All’inizio della prossima settimana l’instabilità persisterà per il passaggio di nuovi fronti perturbati provenienti dall’Europa settentrionale. Tuttavia, a partire da martedì 28 ottobre, l’aumento della pressione atmosferica favorirà un graduale miglioramento delle condizioni meteo su tutta la penisola, con il ritorno del sole e temperature in linea con le medie stagionali.

Meteo-Giuliacci, weekend da incubo: freddo e nubifragi, ecco dove

Pioggia su quasi tutte le regioni. Colpa di una nuova perturbazione che ha raggiunto l'Italia e che porterà m...

Le previsioni Meteo-Giuliacci, weekend da incubo: freddo e nubifragi, ecco dove

Meteo Giuliacci Meteo Giuliacci, pioggia, vento e neve: la data da cerchiare in rosso

Previsioni meteo Meteo, la condanna: una perturbazione travolge l'Italia

tag
meteo
mario giuliacci
freddo

Le previsioni Meteo-Giuliacci, weekend da incubo: freddo e nubifragi, ecco dove

Meteo Giuliacci Meteo Giuliacci, pioggia, vento e neve: la data da cerchiare in rosso

Previsioni meteo Meteo, la condanna: una perturbazione travolge l'Italia

ti potrebbero interessare

7088x4741

Meteo-Giuliacci, weekend da incubo: freddo e nubifragi, ecco dove

Redazione
1280x960

Meteo Giuliacci, pioggia, vento e neve: la data da cerchiare in rosso

Redazione
1280x851

Meteo, la condanna: una perturbazione travolge l'Italia

Redazione
1280x857

Meteo Giuliacci, autunno? Non ancora, quando torna il caldo

Redazione