Meteo, Mario Giuliacci: "Una nuova perturbazione ". Chi avrà il weekend rovinato

di
venerdì 31 ottobre 2025
1' di lettura

Il prossimo fine settimana sarà ancora all’insegna dell’alternanza tra alta pressione e maltempo. Come ha spiegato il coltellone Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, tra sabato 1 e domenica 2 novembre si prospettano giornate inizialmente miti, con temperature gradevoli, seguite però da un nuovo peggioramento del tempo, a conferma della dinamicità tipica della stagione autunnale che stiamo vivendo.

Domenica 2 novembre, infatti, è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica che investirà il Nord Italia. Le piogge interesseranno in particolare Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e l’alta Toscana. Questa fase di maltempo sarà legata al transito di diversi cicloni provenienti dall’Atlantico, diretti verso il bacino del Mediterraneo, che porteranno precipitazioni anche intense.

Con l’ingresso di aria più fredda in quota, si assisterà a un generale calo delle temperature e non si escludono nevicate sulle Alpi centro-orientali, a partire dai 1500 metri di altitudine. Successivamente la perturbazione si sposterà verso il Centro-Sud, portando piogge diffuse e un clima più freddo. L’inizio di novembre, dunque, sarà caratterizzato da instabilità, precipitazioni e un sensibile abbassamento delle temperature. L’autunno entra così nel vivo proprio nei primi due giorni di novembre, dopo un mese di ottobre caratterizzato ancora da temperature piacevoli.

