Garlasco, trema il padre di Andrea Sempio: in una chiavetta usb...

La chiave della nuova indagine sul caso Garlasco potrebbe essere nascosta tra le pieghe digitali di un vecchio computer, in un messaggio cancellato o in una chat dimenticata, e proprio lì gli investigatori della Procura di Brescia stanno concentrando le loro attenzioni alla ricerca delle prove della presunta corruzione tra l’ex procuratore capo di Pavia Mario Venditti e la famiglia Sempio, aprendo un nuovo capitolo di un giallo che da 18 anni non smette di sorprendere e di dividere l’opinione pubblica. Dopo l’iscrizione nel registro degli indagati di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, gli inquirenti avevano programmato per lunedì l’apertura dei dispositivi sequestrati a Venditti e ai Sempio, ma l’ex magistrato ha chiesto che i suoi dispositivi non vengano esaminati se non in incidente probatorio, rinviando così ogni operazione che avrebbe potuto rivelare conversazioni o dati compromettenti. L’estrazione forense proseguirà invece per Giuseppe Sempio, di cui saranno analizzati cellulari, computer e chiavette alla ricerca di elementi utili a chiarire i rapporti con l’ex pm e il presunto scambio di favori o denaro. Secondo il decreto della Procura, all’interno di quei dispositivi ci sarebbero “contenuti sicuramente utili alla prova del reato”, riferiti agli anni 2016 e 2017, quando Venditti, allora titolare dell’inchiesta su Andrea Sempio, chiese l’archiviazione per l’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, un delitto per il quale Alberto Stasi fu poi unico condannato in via definitiva.

Nel corso della puntata di “Quarto Grado”, condotta da Gianluigi Nuzzi ieri sera su Retequattro – il padre di Andrea ha spiegato che non sa bene cosa ci sia nei dispositivi sequestrati. «Ma non lo so, chi si ricorda...», dice. Incalzato dal giornalista che gli ha chiesto che se ricorda se ha dato dei soldi a Soldani, che poi li ha dati al magistrato, non lo so se ho corrotto il magistrato..., Sempio senior risponde: «No, ma quella è una cosa che non si capisce, comunque». «Vedremo», aggiunge, «che ti devo dire. È una cosa che noi non possiamo capire. Stiamo ragionando fra di noi, insomma». «È passato tanto tempo, sono passati gli anni, e quindi sono cose che ormai non te lo ricordi neanche più». «Quella gente lì non la conosco neanche. Ma adesso bisogna capire bene le cose».

