Napoli, perde 3 dita per l'esplosione di un botto? Esce dall'ospedale e si ferisce di nuovo

Ha perso tre dita per l'esplosione di un petardo. Viene soccorso all'ospedale Pellegrini di Napoli ma, dopo le dimissioni, accende un altro fuoco pirotecnico e si ferisce al volto e all'occhio. È la storia di uno dei 57 feriti che si sono registrati tra Napoli e provincia durante i festeggiamenti di Capodanno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, 'protagonista' della storia è stato un 24enne di Roma. Per due volte è stato soccorso all'ospedale napoletano per aver esploso botti nonostante già si fosse ferito.

A Vieste, invece, un ragazzo di 17 anni ha perso una mano per l'esplosione di un petardo durante i festeggiamenti per Capodanno. Il 17enne è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove è stato ricoverato. È il ferito più grave ma non l'unico in provincia di Foggia dove, sempre a Vieste un bambino di 10 anni ha riportato escoriazioni alle dita di una mano e a una gamba, ed è stato medicato e dimesso. A Foggia, un 15enne, poco dopo la mezzanotte, a causa dell'esplosione di un petardo, ha fatto ricorso alle cure dei sanitari del policlinico che gli hanno medicato lievi scoriazioni riportate.