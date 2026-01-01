Napoli, perde 3 dita per l'esplosione di un botto? Esce dall'ospedale e si ferisce di nuovo

Ha perso tre dita per l'esplosione di un petardo. Viene soccorso all'ospedale Pellegrini di Napoli ma, dopo le dimissioni, accende un altro fuoco pirotecnico e si ferisce al volto e all'occhio. È la storia di uno dei 57 feriti che si sono registrati tra Napoli e provincia durante i festeggiamenti di Capodanno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, 'protagonista' della storia è stato un 24enne di Roma. Per due volte è stato soccorso all'ospedale napoletano per aver esploso botti nonostante già si fosse ferito.
A Vieste, invece, un ragazzo di 17 anni ha perso una mano per l'esplosione di un petardo durante i festeggiamenti per Capodanno. Il 17enne è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove è stato ricoverato. È il ferito più grave ma non l'unico in provincia di Foggia dove, sempre a Vieste un bambino di 10 anni ha riportato escoriazioni alle dita di una mano e a una gamba, ed è stato medicato e dimesso. A Foggia, un 15enne, poco dopo la mezzanotte, a causa dell'esplosione di un petardo, ha fatto ricorso alle cure dei sanitari del policlinico che gli hanno medicato lievi scoriazioni riportate.
A Brescia un ragazzino che compirà 14 anni nelle prossime settimane ha perso quattro dita di una mano notte mentre stava maneggiando alcuni petardi. Il giovane, di origine egiziana, si trovava in piazza Vittoria durante il concerto di fine anno insieme al padre e al fratello quando alcuni petardi gli sono esplosi tra le mani. Immediati i soccorsi: il minorenne è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia e successivamente trasferito a Verona, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di ricostruzione della mano. L'esito dell'operazione potrà essere valutato solo nelle prossime ore, ma la perdita di quattro dita è definitiva. Sull'episodio stanno svolgendo accertamenti i carabinieri.