Meteo, il vortice di San Valentino: weekend di pioggia, ecco dove

Dopo diversi giorni segnati dal passaggio continuo di perturbazioni, il fine settimana in arrivo confermerà un quadro meteo instabile su gran parte dell’Italia, accompagnato da un sensibile calo delle temperature e dal ritorno della neve fino a quote piuttosto basse.

Sabato 14 febbraio, giornata di San Valentino, sarà caratterizzato dall’azione di un vortice ciclonico che, partendo dalla Sardegna, scivolerà verso le regioni meridionali. Questo movimento, unito a un’intensificazione dei venti, favorirà condizioni di forte maltempo soprattutto sul Nord-Est e su diverse aree del Centro-Sud. Tra Campania e Calabria non si escludono piogge particolarmente intense. Le nevicate torneranno a interessare le zone collinari del Nord-Est, con fiocchi già dai 400–500 metri, mentre lungo l’Appennino la quota neve si manterrà intorno ai 1300–1400 metri al Centro e salirà fino a 1500–1600 metri al Sud.