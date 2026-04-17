Fisco, pubblicità sul tuo condominio? Perché rischi grosso

La pubblicità sulla facciata di un condominio può far scattare dei controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate: la verifica riguarda il corretto trattamento fiscale dei compensi che i condomìni ricevono da società pubblicitarie in cambio dell'utilizzo di spazi comuni come facciate, pareti verticali, impalcature di cantiere, per l'installazione di cartellonistica promozionale. Lo spiega il sito Brocardi.it. Si tratta di un fenomeno che rientra nel settore di advertising OOH (out of home), una forma di comunicazione pubblicitaria che si realizza attraverso maxi schermi e pannelli affissi sugli edifici.
Dietro ogni cartellone c'è un contratto con tanto di compenso. Tuttavia, secondo il fisco, il reddito che ne deriva non sempre finirebbe nelle dichiarazioni dei proprietari degli appartamenti. Di qui la decisione dell'amministrazione finanziaria di cominciare a inviare schemi di atto di accertamento per l'anno d'imposta 2022 ai condòmini che non hanno dichiarato, in proporzione ai propri millesimi di proprietà, la quota di provento spettante.
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Infatti, quando una società concessionaria pubblicitaria versa un compenso al condominio per l'utilizzo di uno spazio comune, quel denaro si considera percepito pro quota da ciascun proprietario di casa. Per le persone fisiche, questo importo costituisce un reddito derivante dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. In questo caso, parliamo dell'obbligo del condominio - e quindi dei proprietari - di permettere l'affissione pubblicitaria sul proprio edificio. Dunque, indipendentemente da come viene stipulato il contratto, il provento è tassabile e va inserito in dichiarazione dei redditi. indipendentemente da come viene strutturato il contratto, il provento è tassabile e va inserito in dichiarazione dei redditi. In caso contrario si possono verificare contestazioni per infedele dichiarazione, con conseguente rettifica del reddito imponibile e recupero delle maggiori imposte dovute, oltre a sanzioni e interessi.