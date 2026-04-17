Fisco, pubblicità sul tuo condominio? Perché rischi grosso

Infatti, quando una società concessionaria pubblicitaria versa un compenso al condominio per l'utilizzo di uno spazio comune, quel denaro si considera percepito pro quota da ciascun proprietario di casa. Per le persone fisiche, questo importo costituisce un reddito derivante dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. In questo caso, parliamo dell'obbligo del condominio - e quindi dei proprietari - di permettere l'affissione pubblicitaria sul proprio edificio. Dunque, indipendentemente da come viene stipulato il contratto, il provento è tassabile e va inserito in dichiarazione dei redditi. indipendentemente da come viene strutturato il contratto, il provento è tassabile e va inserito in dichiarazione dei redditi. In caso contrario si possono verificare contestazioni per infedele dichiarazione, con conseguente rettifica del reddito imponibile e recupero delle maggiori imposte dovute, oltre a sanzioni e interessi.