Andrea Sempio, "mia madre è nel panico": cosa svelano gli appunti su Sempio

Goccia dopo goccia, foglio dopo foglio, dalla procura di Pavia filtrano indizi e dettagli che completano il quadro dell'inchiesta su Andrea Sempio, chiusa ieri, giovedì 7 maggio: secondo la Procura di Pavia sarebbe lui l'assassino di Chiara Poggi, l'unico autore del delitto del 13 agosto 2007.

Nelle ultime ore, ecco "Il libro dei sogni di Sempio", così come ribattezzato dagli inquirenti, annotazioni, fogli in cui l'indagato metteva nero su bianco il suo regno onirico. E i resoconti sono terribili: accoltellamenti, mani sporche di sangue, taser, ragazze a cui apriva la faccia.