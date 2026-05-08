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Andrea Sempio, "mia madre è nel panico": cosa svelano gli appunti su Sempio

venerdì 8 maggio 2026
Andrea Sempio, "mia madre è nel panico": cosa svelano gli appunti su Sempio

1' di lettura

Goccia dopo goccia, foglio dopo foglio, dalla procura di Pavia filtrano indizi e dettagli che completano il quadro dell'inchiesta su Andrea Sempio, chiusa ieri, giovedì 7 maggio: secondo la Procura di Pavia sarebbe lui l'assassino di Chiara Poggi, l'unico autore del delitto del 13 agosto 2007.

Nelle ultime ore, ecco "Il libro dei sogni di Sempio", così come ribattezzato dagli inquirenti, annotazioni, fogli in cui l'indagato metteva nero su bianco il suo regno onirico. E i resoconti sono terribili: accoltellamenti, mani sporche di sangue, taser, ragazze a cui apriva la faccia.

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Ma non solo. Dall'agendina Moleskine di Sempio, ecco altri appunti. I quali recitano: "Molta ansia-2 archiviazioni", "Stasi ha chiesto la riapertura", "mamma in panico per la cosa di Stasi", "Stasi ricorso in Cassazione". Annotazioni finite agli atti dell'indagine appena chiusa nelle quali Sempio palesa i suoi timori per la volontà di Alberto Stasi di chiedere la riapertura del processo. Secondo quanto si apprende, le frasi di Sempio - che sono riportate nell'informativa dei Carabinieri - si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. "Nei suoi appunti fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale che riguarda", l'ovvia, ma pesante, osservazione degli inquirenti.

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