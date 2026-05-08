Sempio, l'intercettazione regina: "C'era sangue lì quando sono uscito"

"Lì c’era il sangue quando me ne sono andato". Dalle carte della Procura di Pavia che indaga sul delitto di Garlasco emerge una nuova, sconvolgente intercettazione a carico di Andrea Sempio: il 38enne accusato di aver ucciso da solo, "con odio e crudeltà", Chiara Poggi la mattina del 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli in auto, in un altro soliloquio captato dalle cimici, avrebbe commentato con parole spiazzanti le dichiarazioni sul luogo del delitto rilasciate da Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara unico condannato per l'omicidio.

"Sempio - scrive Rita Cavallaro sul Giornale - commenta la versione sempre sostenuta dalla difesa di Stasi sulla circostanza che quando il fidanzato scopritore arriva nella villetta di via Pascoli il sangue è secco e che avrebbe camminato sulla destra perché c’era il sangue sulla sinistra. È in quel momento che Sempio avrebbe esclamato: «Lì c’era il sangue quando me ne sono andato»". Non è ovviamente chiaro il riferimento: Sempio ammette di essere stato sulla scena del crimine quella mattina? Oppure rivela di essere sì stato nella villetta di via Pascoli, ma il pomeriggio, a omicidio già compiuto? Evenienza, questa, grave perché testimonierebbe le mancanze della prima inchiesta. Ma ovviamente la prima ipotesi sarebbe tellurica.