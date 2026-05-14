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Andrea Sempio, la sua ex Federica vuota il sacco: "Per cosa aveva perso la testa"

di Roberto Tortoragiovedì 14 maggio 2026
Andrea Sempio, la sua ex Federica vuota il sacco: "Per cosa aveva perso la testa"

2' di lettura

Ora che le nuove indagini sul delitto di Garlasco sono concluse, a mano a mano escono fuori nuovi elementi intorno alla figura di Andrea Sempio. Compresa la deposizione in caserma della sua ex-fidanzata, tal Federica, che frequentava il nuovo indagato all'epoca del primo faro investigativo nel 2017.

La relazione è durata tre anni, si erano conosciuti nel 2014, dopo un incontro in un locale di Vigevano. A proposito di quella inchiesta, la ragazza ha ricostruito alcuni aspetti della vita privata dell’uomo le impressioni e le sensazioni che Sempio le comunicò in quei giorni: "Mi diceva che era stato sentito dai carabinieri e che gli aveva detto che quella mattina lui era andato a Vigevano. Ricordo che mi aveva detto che avevano rubato una tazzina da cui avevano estrapolato il suo dna. Gli aveva dato molto fastidio perché si sentiva violato della sua privacy".

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Emerge, poi, una banale storia di "corna" di provincia, perché questa ragazza aveva una relazione parallela, mentre frequentava Sempio. I carabinieri le chiedono conto di una frase scritta nel suo diario: "Si capiva che aveva paura le facessi qualcosa" e Federica ammette: "Io ero preoccupata, perché non volevo che ci vedessero in giro insieme, dato che avevo una relazione con un altro".

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Le dichiarazioni della donna si intrecciano con uno degli aspetti più discussi dell’inchiesta: il presunto alibi legato a uno scontrino di parcheggio. Gli investigatori stanno infatti verificando la validità di quel documento, ritenendo che possa non confermare con certezza la presenza di Sempio a Vigevano nelle ore del delitto. La testimone, inoltre, ha descritto il rapporto sentimentale come privo di comportamenti aggressivi o pressioni particolari. Ha raccontato di aver condiviso spontaneamente con lui fotografie intime, precisando però che non sarebbero mai esistiti video privati tra loro né richieste in tal senso da parte di Sempio. Si erano lasciati in serenità, perché Andrea non avrebbe voluto avvicinare le rispettive famiglie e intrecciare un rapporto più profondo di quello che era tra i due in quel momento.

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