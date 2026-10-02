Pure Tamoil sconta la benzina ma il M5s tifa per aumentarla

Non se ne fanno una ragione Ilaria Fontana (deputata del Movimento 5 Stelle ed ex sottosegretaria al ministero della Transizione Ecologica durante il governo Draghi) e l’ex ministro dell’Ambiente anch’egli grillino, Sergio Costa con l’esecutivo Conte (oggi è vicepresidente di Montecitorio). Attaccano il governo Meloni che non ridurrebbe i contributi ambientali dannosi, i famigerati Sad (Sussidi ambientali dannosi). Peccato che sia vero esattamente il contrario (e peccato che tagliando i Sad lievita di pari passo il costo dei carburanti). Basterebbe prendersi la briga di leggere l’VIII edizione del “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, con la relativa Relazione che è stata trasmessa alle Camere e al Cite”. Ma si vede che a Palazzo Madama fanno prima a scrivere altisonanti Ordini del giorno (9/3118/20) che a leggersi i report statistici.

CONTRIBUTI RIDOTTI DEL 7,8%

Ecco allora una sintesi. Nel 2025 i sussidi ambientalmente dannosi (Sad) sono diminuiti di circa 1,3 miliardi di euro. Ma non basta. È la prima volta da quando vengono censiti. Secondo l’ultima edizione del “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e ambientalmente favorevoli, pubblicata a fine luglio dal ministero dell’Ambiente (Mase), nel 2025 i Sad si attestano a 22,4 miliardi di euro, il 5,9% in meno dell’anno precedente e circa 2 miliardi (-7,8%) rispetto al picco del 2022. Se poi si volesse tenere conto pure del ricarico dell’inflazione, il calo reale è del 7,2% rispetto al 2024 e del 14,5% rispetto al 2022. Per completezza di notizia c’è da dire che il Catalogo opta per una definizione molto ampia di Sad: “Incentivi, agevolazioni, finanziamenti agevolati ed esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente”, incluse le agevolazioni che “emerge implicitamente da una determinata differenziazione del livello di tassazione e che favorire l’adozione di tecnologie o combustibili più o meno inquinanti”. Forse complica l’immediata comprensione la storia degli “aggiustamenti metodologici”.