Laura Di Terlizzi, sindaca leghista di Nibionno, porta le donne arabe a scuola di risotto

Un vecchio slogan della Lega di Bossi recitava: «Sì alla polenta, no al cuscus». Poche parole per riaffermare un concetto chiaro: la nostra cultura e le nostre tradizioni non si possono svendere in nome di un multiculturalismo che già all’ora mostrava tutti i suoi limiti. E così ha fatto anche Laura Di Terlizzi, sindaco leghista di Nibionno, Comune di 3.500 anime nella Brianza lecchese, che davanti alla richiesta di un gruppo di donne islamiche di poter imparare l’italiano, ha deciso di rilanciare. «Tempo fa ho ricevuto alcune donne di origine marocchina che mi hanno chiesto di organizzare un corso di lingua italiana. Io ho accettato, ma ho voluto lanciare loro una sfida - spiega Di Terlizzi -, perché secondo me i fattori decisivi per integrarsi in un Paese sono due: la lingua e la cucina. Così ho detto loro: va bene, vi organizzo il corso, ma solo all’interno di un programma più ampio.

Loro hanno acconsentito con entusiasmo e così è nato il progetto “A Nibionno ci si integra” che si svolge due sere a settimana in biblioteca». Il corso di italiano viene tenuto da un’insegnante certificata che ha “smistato” le alunne in due moduli: italiano base (perché alcune di loro quasi non lo parlano) e intermedio. Il tutto mirato all’integrazione: «Spieghiamo loro come approcciarsi ad esempio al medico o agli insegnanti per i colloqui».

Accanto a questo è nato il corso di cucina. «Quando l’ho proposto la prima idee di queste donne è stata: “vi insegniamo a fare il cuscus”. Io ho detto di no, ci sarà tempo anche per quello, ma prima se volete integrarvi davvero dovete imparare a cucinare i piatti della nostra tradizione». L’idea è piaciuta anche allo chef Stefano Ratti, che ha subito messo a disposizione il suo laboratorio che è attaccato alla biblioteca del paese. «Stefano mi ha detto che era una bellissima idea e si è rimboccato le maniche. Questa sera (ieri, ndr) abbiamo la prima lezione dove queste donne impareranno a cucinare il risotto alla milanese e per dolce il tiramisù. Abbiamo già il menù anche per la prossima lezione: lasagne e torta paesana». Non è finita qui perché il vulcanico sindaco leghista di Nibionno una ne pensa e cento ne fa. E allora ecco che in primavera «organizzeremo un momento di integrazione, dove le “allieve” potranno preparare i piatti della nostra tradizione che hanno imparato a cucinare e, perché no, anche un buon piatto di cuscus. Un evento aperto a tutta la cittadinanza». Tra l’altro le.