Ricina, sentiti insegnanti e compagni di Sara Di Vita: ecco come procedono le indagini

Indagini in corso a Pietracatella. Gli investigatori hanno ancora tante domande a cui dare una risposta sul duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Per il momento, sono pochi le certezze: una di queste è legata al mezzo dell'omicidio, l'avvelenamento tramite ricina. Adesso, l'obiettivo è individuare il responsabile (o i responsabili), come sia avvenuta la somministrazione e quale sia stato il movente. Per questo motivo, gli inquirenti della Squadra Mobile di Campobasso hanno deciso di procedere con una serie di interrogatori. Nelle scorse ore sono stati sentiti nuovi insegnanti del liceo classico "Mario Pagano", frequentato da Sara, ma anche due compagne di scuola della ragazza. Dagli interrogatori non sono emersi i dettagli sulle domande o il contenuto delle testimonianze. Altri interrogatori sono in programma nei prossimi giorni.

Sara Di Vita e la madre Antonella Di Ielsi sono morte il 27 e il 28 dicembre del 2025, ma gli inquirenti sostengono che l'avvelenamento con la ricina sia avventuto tra il 23 e il 24 dicembre. Resta da capire come la somministrazione del veleno sia avvenuta. Per il momento, le uniche persone iscritte nel registro degli indagati sono cinque medici, tre del pronto soccorso e due della guardia medica, coinvolti nella prima fase dell'indagine con l'accusa di omicidio colposo. Un altro passaggio importante è legato ai risultati attesi dalla Germania. Il Robert Koch Institute di Berlino sta ancora esaminando gli alimenti e i reperti prelevati nell'abitazione di Pietracatella durante il sopralluogo dello scorso 30 luglio. Gli accertamenti potrebbero completarsi a fine novembre, ma è possibile che l'Istituto chieda ancora una proroga di trenta giorni.