"Mi ha fatto ridere. Sapete da chi sembrava scritta?": Il preside sbertuccia la mail del terrore

Il preside del liceo Parini di Milano, Massimo Nunzio Barrella, ha deciso di non evacuare l'istituto dopo gli allarmi bomba che hanno coinvolto circa seimila scuole in tutta Italia. La scelta è arrivata dopo un confronto con la polizia postale, che lo ha rassicurato: "Mi hanno detto di stare tranquilli, che non c'era nessun problema".

La mail minatoria, ricevuta alle 8.59, è apparsa subito poco credibile al dirigente, sia per l'indirizzo del mittente sia per il contenuto. "Ho capito subito che si trattava di spam", ha spiegato, sottolineando la presenza di riferimenti improbabili e un tono quasi caricaturale. Secondo Barrella, si sarebbe trattato di un tentativo di emulazione, riuscito comunque a raggiungere il proprio obiettivo: provocare allarme e determinare l'evacuazione di numerosi istituti.

Il preside ha precisato di aver mantenuto alta l'attenzione, effettuando personalmente un giro nella scuola e verificando che non ci fossero persone estranee. Ha inoltre rassicurato genitori, docenti e studenti, tra i quali non si è registrata particolare preoccupazione.

La decisione, come riferisce all'Adnkronos, sarebbe stata diversa se la minaccia avesse riguardato esclusivamente il Parini o pochi altri istituti: "Se fosse stata indirizzata soltanto al Parini, lo avrei fatto evacuare immediatamente". La diffusione massiva della stessa comunicazione ha invece contribuito a escludere un pericolo specifico. Convinto della correttezza della propria scelta, Barrella ha concluso: "Tornando indietro, rifarei la stessa scelta".