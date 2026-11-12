Andrea Sempio e la pagina strappata: cosa hanno trovato i Carabinieri tra i suoi appunti

Il diario di Andrea Sempio ancora al centro del dibattito. A Mattino Cinque si parla in particolare di una pagina strappata. L'inviato Emanuele Canta ha trovato un altro manoscritto dell'attuale indagato per la morte di Chiara Poggi: "Si tratta di sei fogliettini che aveva scritto diversi anni dopo il delitto di Garlasco, scrive di avere intorno ai 30 anni. Qu racconta la sua vita, parla del passato, con un affaccio sul presente. Nel passaggio dal passato al presente al futuro qualcosa manca, questo ha destato attenzione da parte dei Carabinieri".

Qui una parte del testo: "Passato. Andrea diventa un bambino vispo e curioso, non ha un carattere forte e questo lo porta a essere sempre maltrattato dai compagni. Ama i suoi genitori e ha paura di deluderli. A casa non invita amici quasi mai, forse tre o quattro volte. Gioca da solo. Non ama la scuola perché i brutti voti lo portano a litigare con i suoi. Alle medie inizia a combinare un po’ di casini. Non è mai stato un cattivo ragazzo, anzi. Fa c** per ricevere l’approvazione del suo gruppetto. Alle superiori ha i capelli lunghi, si veste di nero, si dice satanista solo perché qualcosa di diverso, di ribelle. Frequenta una scuola solo maschile e non ha contatti con nessuna ragazza. La situazione migliora un po’ verso la quarta superiore, si innamora della cameriera di una birreria. Inizia ad andare ogni domenica a bere solo per poter parlare con lei, si scrive le battute che le dirà, prova a impressionarla con dei disegni. E forse un po’ ci riesce. Un giorno".