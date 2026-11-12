Meteo, doppia perturbazione in 48 ore: piogge e nubifragi, cosa sta succedendo

Forte maltempo in Italia: una nuova perturbazione porta con sé piogge abbondanti soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche, con la possibilità di veri e propri nubifragi. A seguire, in rapida sequenza, ci sarà un altro impulso perturbato proveniente dal Nord Europa che investirà il nostro Paese nella giornata di domani, portando nuove abbondanti piogge sempre soprattutto al Nord e regioni tirreniche. In contemporanea, venti di burrasca interesseranno gran parte del Centro-Sud e le Isole, causando mareggiate lungo le coste esposte. Neve sulle Alpi, ma solo a quote elevate, oltre 1500-2000 metri. Nonostante il maltempo, le temperature nei prossimi giorni rimarranno comunque oltre la norma, soprattutto al Sud, dove si potrebbero addirittura sfiorare i 30 gradi.

Oggi molte nubi al Centro-Nord e in Sardegna, con piogge diffuse su quasi tutte le regioni a eccezione del versante orientale della Sardegna e delle coste abruzzesi e molisane. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Sud, con isolati acquazzoni sulla Campania e, in serata, anche su Puglia e Calabria Tirrenica. Nel corso del giorno elevato rischio di nubifragi, specie in Liguria, Toscana e Venezia Giulia.