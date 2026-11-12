Meteo, doppia perturbazione in 48 ore: piogge e nubifragi, cosa sta succedendo

Forte maltempo in Italia: una nuova perturbazione porta con sé piogge abbondanti soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche, con la possibilità di veri e propri nubifragi. A seguire, in rapida sequenza, ci sarà un altro impulso perturbato proveniente dal Nord Europa che investirà il nostro Paese nella giornata di domani, portando nuove abbondanti piogge sempre soprattutto al Nord e regioni tirreniche. In contemporanea, venti di burrasca interesseranno gran parte del Centro-Sud e le Isole, causando mareggiate lungo le coste esposte. Neve sulle Alpi, ma solo a quote elevate, oltre 1500-2000 metri. Nonostante il maltempo, le temperature nei prossimi giorni rimarranno comunque oltre la norma, soprattutto al Sud, dove si potrebbero addirittura sfiorare i 30 gradi.
Oggi molte nubi al Centro-Nord e in Sardegna, con piogge diffuse su quasi tutte le regioni a eccezione del versante orientale della Sardegna e delle coste abruzzesi e molisane. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Sud, con isolati acquazzoni sulla Campania e, in serata, anche su Puglia e Calabria Tirrenica. Nel corso del giorno elevato rischio di nubifragi, specie in Liguria, Toscana e Venezia Giulia.
Meteo, scatta l'allarme: cosa accadrà tra 72 ore, le zone colpiteIl quadro meteorologico sull’Italia si presenta pienamente autunnale, caratterizzato da nuvolosità diffusa,...
Per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 13 novembre, se ci sarà tempo bello all’estremo Sud, sul resto d'Italia invece ci saranno solo nuvole, con piogge sparse, localmente anche intense, su Levante Ligure, Venezie, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste centrali tirreniche, Campania e Sardegna; oltre a qualche nevicata sulle Alpi Orientali oltre 1500-1600 metri.