Elon Musk al congresso della Lega: "Terrorismo, uccisioni di massa in Europa. Dazi? Spero a zero"

Incalzato sui dazi imposti da Donald Trump all'Europa compresa, il proprietario di Tesla ha invece ammesso: "Spero che Usa ed Europa riescano a creare una partnership molto stretta, più forte, spero che, riguardo ai dazi ci sposteremo in una zona di zero dazi in futuro". Uno dei tanti problemi che ci troveremo ad affrontare secondo il suo ragionamento è l'immigrazione senza freni. "L'immigrazione di massa è una cosa folle e porterà alla distruzione di qualsiasi paese che la consente. Il paese cesserà di esistere, è una situazione molto difficile. Ci sono 8 miliardi di persone al mondo e se siamo un paese di 50 o 60 milioni di abitanti, ma anche per un paese grande come gli Usa, se c'è una piccola percentuale del resto del mondo che si sposta, lo trasforma in un paese diverso. Il paese non è la geografia ma le persone che le abitano". Insomma, "con il terrorismo alla fine vedremo uccisioni di massa in Europa , i vostri amici, le famiglie, saranno tutti a rischio".

Un altro tema controverso, quello della guerra in Ucraina. A riguardo Musk non ha dubbi: "Non ho rispetto per chi incoraggia la guerra, per coloro che vogliono che continui per sempre e per i loro motivi. È qualcosa di veramente malvagio, se si parla con la sinistra dice 'non possiamo cedere alla Russia'. Ma non avete nessun piano per il futuro. Stiamo mandando a morire queste persone tutti i giorni senza alcun piano, per sempre. È crudele e inumano, non ha alcun senso". Per lui su questo "il presidente Trump ha ragione, dobbiamo ottenere la pace: è arrivato il momento che il massacro sia interrotto, si fermi. Questa macchina della guerra e della morte deve fermarsi. È ora di dire basta".

