Massimo Giannini insulta: "Governo ladro". Ma FdI lo sbugiarda...

Il riferimento è all'espressione " Piove, governo ladro !", ossia un modo di dire usato per esprimere l'idea che ogni sfortuna, anche la pioggia, venga attribuita al governo in modo ironico e generalizzato, sottolineando la sfiducia nei confronti delle autorità o la tendenza a scaricare su di esse le colpe dei problemi.

Massimo Giannini sul palco con Nicola Fratoianni , Angelo Bonelli , Giuseppe Conte ed Elly Schlein . L'occasione? "Terra", la seconda festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Qui, in un video diffuso e commentato da Fratelli d'Italia, il giornalista dice: "Allora Fratoianni disse: 'Festa bagnata, festa fortunata'. E aggiunse, dal suo punto di vista ma anche dal nostro: 'governo ladro, piove, governo ladro'".

Immediata la replica di FdI: "Comprendiamo il nervosismo della sinistra: costretta a guardare un’Italia che cresce in occupazione, che ha un’economia migliore rispetto alla media dell’Eurozona, che conquista un ruolo sempre più importante sul piano internazionale e che vede aumentare il consenso dei partiti di Governo - premette in un post su Facebook -. Ma al fazioso Giannini e a tutto il campo largo ricordiamo una cosa semplice: non siamo noi ad aver creato un buco milionario con il Superbonus, sperperando denaro pubblico. E non siamo noi ad aver governato senza passare dalle elezioni".