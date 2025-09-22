Luciana Littizzetto, FdI la inchioda per la tazzina di Mao. E lei cancella tutto: la figuraccia

Il video postato da Luciana Littizzetto - del quale abbiamo parlato ieri, domenica 21 settembre, su Libero - in cui si mostrava in un locale di Torino mentre festeggiava sorseggiando del caffé da una tazzina raffigurante Mao Zedong ha suscitato un polverone mediatico. "Sto girando un video, tra l’altro con la tazzina di Mao Zedong - ha spiegato Littizzetto nella breve clip postata su Instagram -. Siamo qua al cinese e sta roba qui non mi era mai capitata. Vabbè, io bevo il tè e il caffè insieme. Siamo qua per festeggiare". Curiosamente, a neanche 24 ore di distanza dalla pubblicazione, sul profilo Instagram di Littizzetto non c'è più traccia del video incriminato.

Secondo diversi utenti, però, non si può ironizzare su un dittatore comunista che ha provocato la morte di decine di milioni di persone: "Mao che ha sterminato milioni di persone! Immaginate ora la Santanché che si prende un espresso a forte dei marmi con Hitler sulla tazzina! Apriti cielo! Ci sarebbe già la Schlein a ballare su un carro in piazza contro la destra", il commento più efficace postato sotto la clip di Littizzetto.