Vittorio Sgarbi, rissa con la figlia: "Incapace", "Vuole soldi"

Sgarbi contro Sgarbi, un po’ come in Kramer contro Kramer, il film del 1979 di Robert Benton con gli straordinari Dustin Hoffman e Meryl Streep. Il prossimo 28 ottobre, infatti, è fissata l’udienza presso il Tribunale civile di Roma che mette in gioco il patrimonio di Vittorio Sgarbi. L’iniziativa è della figlia Evelina, attraverso il suo avvocato Lorenzo Iacobbi, affinchè sia nominato un amministratore di sostegno per il padre, perché secondo lei “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”.

Una notizia che ha turbato la serenità del padre, attualmente in Toscana a riposarsi dopo un lungo ricovero al Policlino Gemelli per una forma di depressione. In questo lasso di tempo ha sempre fatto piccole passeggiate di 30-40 metri, prima con un ausilio, poi sorretto dalla compagna Sabrina Colle. Lui stesso ha riferito come la penna sia stata un punto fermo in questi mesi difficili: “Non ho mai smesso di scrivere. È uscito il mio libro sulla Natività”.