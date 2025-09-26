Vittorio Sgarbi, bomba sulla figlia Evelina: "Chi la consiglia"

Tra Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina i rapporti si stanno incrinando. Il critico d'arte ha dichiarato ce non si aspettava "assolutamente" che lei chiedesse per lui un amministratore di sostegno: l'ha scoperto "dall'oggi al domani". Secondo Sgarbi "la sua è una questione di interesse, la preoccupazione non c'entra nulla. Io non so cosa pensare. Credo che sia consigliata male da qualcuno". Non ha specificato di chi si tratti, "ma sicuramente da qualcuno che non vuole nemmeno il suo bene. È certo che hanno fatto i calcoli sbagliati".

Accanto a Sgarbi, c'è la sua "compagna Sabrina". Mentre, stando a quanto riferisce, la figlia Evelina non gli ha mai fatto visita. "Non si capisce cosa vuole ottenere. Provoca solo dei danni a tutti. Anche a lei stessa. Invece di sostenermi, ha deciso di iniziare questa cosa. Ha una volontà di rivalsa", ha spiegato il critico d'arte. "I toni sono da battaglia. Nella mia vita ne ho affrontate molte. Anche se questa avrei preferito evitarla", ha poi aggiunto.