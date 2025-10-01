Porta a Porta, Vespa sbotta con l'attivista della Flotilla: "Non ve ne fo**e"

E a ribadirlo è stato anche l'attivista collegato con la trasmissione: "La natura della missione è di aprire un canale diretto". A quel punto il giornalista ha sbottato: "Posso dire quindi che non ve ne fo**e niente di dare aiuti alle persone? Sapevate prima di partire che Israele non vi avrebbe consentito di aprire un canale diretto". "Non contavamo su Israele, contavamo sul rispetto del diritto internazionale. E sull'intervento degli Stati che si dicono civili", ha risposto l'attivista.

