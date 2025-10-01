Libero logo
Porta a Porta, Vespa sbotta con l'attivista della Flotilla: "Non ve ne fo**e"

di Maria Pia Petrarolimercoledì 1 ottobre 2025
Bruno Vespa perde la pazienza in diretta a Porta a Porta su Rai 1. Parlando con un attivista italiano a bordo della Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione della Striscia, il conduttore gli ha chiesto: "Vi fidate di Pizzaballa o no? Se vi fidate perché non gli date gli aiuti?".

Il riferimento è all'offerta di mediazione da parte del patriarcato latino per far arrivare gli aiuti a Gaza senza mettere a rischio le vite delle persone a bordo delle imbarcazioni coinvolte nella missione. Loro, però, hanno rifiutato ribadendo la loro intenzione di sfondare il blocco di Israele nelle acque antistanti Gaza, qualsiasi rischio questo possa comportare.

E a ribadirlo è stato anche l'attivista collegato con la trasmissione: "La natura della missione è di aprire un canale diretto". A quel punto il giornalista ha sbottato: "Posso dire quindi che non ve ne fo**e niente di dare aiuti alle persone? Sapevate prima di partire che Israele non vi avrebbe consentito di aprire un canale diretto". "Non contavamo su Israele, contavamo sul rispetto del diritto internazionale. E sull'intervento degli Stati che si dicono civili", ha risposto l'attivista.

