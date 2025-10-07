Luca Telese e Francesca Albanese, perché fuggono dalla tv

«Torni a bordo, cazzo!». Anzi, no: quello era il celebre messaggio del comandante Gregorio De Falco a Francesco Schettino. Qui sarebbe stato più appropriato un «Torni in studio, cribbio!». È quello che qualche amico leale (ma ne hanno?) avrebbe dovuto urlare a Luca Telese e a Francesca Albanese, le due star di La7 e del progressismo italico che domenica (giornata-horror per le brigate televisive pro Pal) si sono spontaneamente messe in fuga, il primo da me che sto scrivendo questo articolo, la seconda dal bravo e pacato Francesco Giubilei.

Nel primo caso, dopo un’ora di sue scombiccherate provocazioni respinte (con perdite), il malcapitato Telese ha provato a insultarmi, a insolentirmi, e alla fine se n’è andato salutato da un mio inevitabile epiteto “fascista rosso”: e qui devo scusarmi, perché il sostantivo “fascista” era impreciso, mentre “comunista” sarebbe stato decisamente più calzante. La giornata da incubo di Telese è proseguita sui social: sbeffeggiato e bullizzato dai suoi stessi followers.