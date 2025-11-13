Mauro Corona querelato da De Laurentiis: "600mila euro? Andrò in galera"

Mauro Corona costretto a risarcire Aurelio De Laurentiis. "Mi è arrivata una comunicazione dal tribunale. De Laurentiis mi ha chiesto 600 mila euro di danni, andrò in galera e bòn. Io lavoravo già con lei, ma i soldi li chiede solo a me?", riferisce alquanto irritato durante È sempre CartaBianca. Ospite fisso di Bianca Berlinguer lo scrittore torna sul contenzioso con il presidente del Napoli.

La vicenda risale al periodo della pandemia da Coronavirus. Nel corso di una puntata di Cartabianca, la conduttrice e Corona avrebbero affermato che il presidente del Napoli si era recato a una festa della Lega Calcio con la febbre alta, lasciando intendere che potesse essere affetto da Covid. Nel 2024, sempre durante una puntata del programma, lo scrittore aveva svelato di essere stato querelato da De Laurentiis per quelle dichiarazioni. "Ci ha denunciato entrambi, me e lei. Mi ha chiamato l'avvocato, a ottobre dovremo andare in udienza in tribunale. Se ci mettono dentro, spero ci mettano nella stessa cella. Non so nemmeno che cosa ho fatto", aveva detto. La vicenda sembrava essersi conclusa in un nulla di fatto, ma a giudicare dalle parole di Corona il procedimento è proseguito e ora la richiesta danni è sostanziosa.