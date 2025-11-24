Sigfrido Ranucci vuota il sacco: "Chi mi ha raccomandato per entrare in Rai"

"Se ci fosse stato Report a quei tempi mi avrebbero fatto il paiolo". Scherza, Sigfrido Ranucci, ma ha ragione. Il giornalista e conduttore del programma di approfondimento su Rai 3 che tante critiche politiche e pure più di un guaio giudiziario gli ha procurato in questi anni si racconta al Foglio e ha il coraggio di raccontare pure qualche passaggio per così dire "scomodo" della sua vita, anche professionale. Per esempio, la decisiva raccomandazione che l'ha portato a lavorare in Rai.

"Non ho nessun problema a dirlo. Niente di eroico", spiega riguardo alla "spintarella" ricevuta. "Era il 1989 e la raccomandazione era di una signora, la segretaria di un alto dirigente di Viale Mazzini, che avevo conosciuto perché le davo lezioni di tennis. Mi facevo pagare in nero. E meno male che allora non c'era Report perché mi avrebbero fatto il paiolo".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:44924468]]

"Venivo da un anno di supplenza in una scuola di Ostia dove insegnavo italiano e storia. Alla Rai mi fecero entrare come assistente ai programmi. Al Tg3". Inizio soft: "La trasmissione si chiamava Domenica sul tre e andava in onda il lunedì dopo mezzanotte perché, diciamolo, non era proprio un capolavoro".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:44930805]]

Dopo quasi quarant'anni, il suo futuro potrebbe non essere più legato alla tv pubblica. "Ho incontrato Urbaino Cairo, e abbiamo parlato per oltre due ore. Un dialogo molto bello. Ero stato contattato per fare un libro con la sua casa editrice, ma poi abbiamo parlato anche di televisione". "Io vorrei rimanere in Rai - prosegue - ma dipenderà dalla Rai, non da me". In ogni caso "Il nome Report non può andare su La7: è un marchio di proprietà della Rai. Ma un New Report sì, ci può andare". Tutto pronto dunque, tutto già apparecchiato? "Se mi sposto io, qua non ci rimangono nemmeno i cassetti. Perché è un segnale. Significa che Report non ha più la libertà di fare quello che ha fatto fino ad adesso".