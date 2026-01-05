Libero logo
L'Aria che tira, Camporini: "Venezuela? Un militare non deve farlo"

di
lunedì 5 gennaio 2026
1' di lettura

"Per la legge italiana, ed è un principio fondamentale, un militare non deve eseguire un ordine illegittimo": il generale Vincenzo Camporini, ospite de L'Aria che tira su La7, lo ha detto a proposito dell’operazione militare statunitense che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro e della moglie Cilia Flores in Venezuela. Quando gli è stato chiesto se un militare italiano avrebbe potuto accettare un ordine simile, cioè un’azione di arresto o rapimento di un presidente in carica, all’interno di un bunker fortificato, lui ha risposto citando la legge italiana e aggiungendo: "Io non avrei accettato un ordine illegittimo". Stupore in studio, con qualcuno che ha fatto notare che in quel caso Camporini sarebbe stato destituito. 

Il generale, poi, ha parlato anche dello scenario in cui gli Stati Uniti "prendono il controllo della Groenlandia”. Secondo lui, un’operazione militare di questo tipo non rappresenterebbe una difficoltà tecnica per Washington, soprattutto se confrontata con quanto accaduto a Caracas. La Groenlandia, però, appartiene a un Paese membro della Nato. "Stiamo parlando di un alleato dell'Alleanza Atlantica che viene aggredito da un altro alleato dell'Alleanza Atlantica. Facciamo scattare l'articolo 5? Siamo veramente nel mondo della follia".

"Venezuela? Un militare non deve farlo": l'intervento di Camporini a L'Aria che tira, guarda qui il video

