Pier Silvio Berlusconi, la Faz lo esalta: "L'uomo della svolta decisiva"

Pier Silvio Berlusconi viene descritto come il protagonista di una svolta decisiva per Media For Europe in un ampio ritratto pubblicato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il quotidiano tedesco dedica grande spazio all’amministratore delegato del gruppo dopo l’operazione che ha portato MFE al controllo di ProSiebenSat.1, definita la più importante acquisizione mai realizzata dalla società fondata da Silvio Berlusconi.

Secondo la FAZ, l’ingresso nel mercato tedesco, dove ProSiebenSat.1 è il principale polo privato insieme a RTL, rappresenta un punto di non ritorno per la strategia di espansione europea di MFE. La testata sottolinea come Pier Silvio Berlusconi abbia costruito in questi anni un profilo manageriale molto diverso da quello del padre: meno esposto mediaticamente, più concentrato sugli asset industriali, sulla programmazione e sulla solidità del progetto di lungo periodo.

Il giornale ricorda anche il lavoro svolto in Italia, dove Berlusconi junior ha guidato una riorganizzazione profonda dei canali del gruppo, puntando su un’offerta più moderna, su una maggiore attenzione alla qualità editoriale e su un’impostazione meno rigida dal punto di vista politico e culturale. Una linea che, secondo la FAZ, ha reso MFE più competitivo in un contesto dominato dalle piattaforme di streaming e dalla frammentazione del pubblico.