DiMartedì, operazione-terrore di Ezio Mauro: "Cosa pensano Meloni e Trump"

"Siamo alla negazione di un fondamento della democrazia": Ezio Mauro, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, lo ha detto a proposito di Donald Trump e di una sua recente dichiarazione alla stampa. Quando gli è stato chiesto se ci sia un limite al suo potere nel mondo, il tycoon ha risposto: "La mia moralità, il mio intelletto. Non ho bisogno del diritto internazionale". "La democrazia sia per quanto riguarda i rapporti tra gli individui sia per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati si basa sulla coscienza del limite, sulla consapevolezza che la mia libertà e la mia sovranità nel caso di uno Stato incontrano la libertà e la sovranità di altri e quindi si devono comporre. È la base della coesistenza per gli Stati e la base della convivenza per gli individui", ha spiegato l'editorialista di Repubblica.
Poi, tornando a riferirsi al capo della Casa Bianca, ha aggiunto: "Lui risponde soltanto a se stesso ed è lui che decide se certi comportamenti sono accettabili o no. È la rinuncia a governare per comandare, è come se si prendesse atto che il mondo è arrivato su una soglia dalla quale si capisce che non si riesce più a governare e quindi bisogna entrare in una fase nuova, dove il governare è sostituito dal comandare. E il fatto che a molti cittadini questa posizione autoritaria piaccia dimostra che hanno già introiettato sotto la spinta della crisi l'atteggiamento e l'anima da sudditi".
Infine, nel suo mirino ci è finita anche Giorgia Meloni: "È inutile negare che quella che ci viene venduta, che l'Italia possa funzionare da ponte tra gli Stati Uniti e l'Europa, è in realtà un'affinità ideologica tra la destra italiana e il trumpismo. Meloni e Trump pensano che si debba andare oltre il limite e puntare tutto sull'esecutivo". E ancora: "Che cosa cerca Meloni col premierato? Cerca un giacimento di potestà supplementare, mitologica, che la destra insegue in tutto il mondo perché i poteri legittimi che si sono conquistati con la loro capacità di vincere le elezioni non gli bastano".
