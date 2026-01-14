DiMartedì, operazione-terrore di Ezio Mauro: "Cosa pensano Meloni e Trump"

"Siamo alla negazione di un fondamento della democrazia": Ezio Mauro, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, lo ha detto a proposito di Donald Trump e di una sua recente dichiarazione alla stampa. Quando gli è stato chiesto se ci sia un limite al suo potere nel mondo, il tycoon ha risposto: "La mia moralità, il mio intelletto. Non ho bisogno del diritto internazionale". "La democrazia sia per quanto riguarda i rapporti tra gli individui sia per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati si basa sulla coscienza del limite, sulla consapevolezza che la mia libertà e la mia sovranità nel caso di uno Stato incontrano la libertà e la sovranità di altri e quindi si devono comporre. È la base della coesistenza per gli Stati e la base della convivenza per gli individui", ha spiegato l'editorialista di Repubblica.

Poi, tornando a riferirsi al capo della Casa Bianca, ha aggiunto: "Lui risponde soltanto a se stesso ed è lui che decide se certi comportamenti sono accettabili o no. È la rinuncia a governare per comandare, è come se si prendesse atto che il mondo è arrivato su una soglia dalla quale si capisce che non si riesce più a governare e quindi bisogna entrare in una fase nuova, dove il governare è sostituito dal comandare. E il fatto che a molti cittadini questa posizione autoritaria piaccia dimostra che hanno già introiettato sotto la spinta della crisi l'atteggiamento e l'anima da sudditi".