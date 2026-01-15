Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Referendum giustizia, Paolo Mieli: "Perché voto sì, super-convinto"

giovedì 15 gennaio 2026
Referendum giustizia, Paolo Mieli: "Perché voto sì, super-convinto"

1' di lettura

"Io voterò sì, super convinto ma con una condizione". Paolo Mieli svela a Otto e Mezzo cosa scriverà nelle urne il 22 e 23 marzo, quando gli elettori saranno chiamati a pronunciarsi sul referendum giustizia. Un annuncio che lascia di sasso Lilli Gruber e gli altri ospiti di La7 e su cui il giornalista si spiega meglio: "Lo penso da 37 anni, fin dalla riforma Vassalli. Faccio parte di quella sinistra che si è riunita a Firenze". Il riferimento è all'appuntamento tenutosi nella Palazzina reale di Santa Maria Novella dove si sono ritrovati anche pezzi importanti del Pci, dei Ds e dell’Ulivo che furono. Tutti con un'unica convinzione: votare sì alla riforma della Giustizia voluta da Carlo Nordio e dal centrodestra. 

E tra questi c'è anche Mieli, appunto, che però "la sera prima del voto andrò a cena con i satanassi del 'no' tra cui Lina Palmerini, Lucio Caracciolo e Tomaso Montanari, in una cena di confronto. È importante avere le idee chiare e considerare tutte le opinioni prima di decidere definitivamente". 

Otto e Mezzo, Mieli incalza e Montanari fa scena muta: "Fascista? Chi salvi?"

Si parla della tensione sempre più crescente tra Stati Uniti e Iran a Otto e Mezzo. Nella puntata in onda mercole...

L'endorsement di Mieli non è una novità. Il giornalista aveva già palesato il suo voto sempre in tv, a PiazzaPulita. "Condivido il senso generale di questa riforma. L'ho condiviso da 20 o 30 anni come il Pd da D'Alema fino a Letta. Il principio della separazione delle carriere era nelle carte...", sono state le sue parole nello studio di Corrado Formigli.

Qui Mieli sul referendum giustizia a Otto e Mezzo

tag
paolo mieli
otto e mezzo
referendum giustizia
riforma della giustizia

Dritto al punto Otto e Mezzo, Italo Bocchino smaschera le toghe: "Perché temono la riforma"

Salire in cattedra Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo zittisce lo studio: "Meloni... ma quale regime?"

"Questa volta il giudice sei tu": ecco lo slogan del Comitato del Sì

ti potrebbero interessare

L'aria che tira, Annalisa Chirico spiana Barbacetto: "Che pelo, si vergogni lei!"

L'aria che tira, Annalisa Chirico spiana Barbacetto: "Che pelo, si vergogni lei!"

Redazione
Otto e Mezzo, Italo Bocchino smaschera le toghe: "Perché temono la riforma"

Otto e Mezzo, Italo Bocchino smaschera le toghe: "Perché temono la riforma"

Redazione
Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo zittisce lo studio: "Meloni... ma quale regime?"

Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo zittisce lo studio: "Meloni... ma quale regime?"

Redazione
Iran, Marco Travaglio col turbante: "Anche se ammazzi Khamenei..."

Iran, Marco Travaglio col turbante: "Anche se ammazzi Khamenei..."

Alessandro Gonzato