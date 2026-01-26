Ghali a Milano-Cortina? L'affondo della Lega: "Odiatore, umilia l'Italia"

"Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi è una notizia sconcertante, resa ancora più disgustosa pensando che domani è il Giorno della Memoria", una "umiliazione per l'Italia". Così fonti della Lega, che hanno sottolineato lo sconcerto del partito a tutti i livelli.

"I Giochi Milano Cortina 2026 saranno uno straordinario biglietto da visita per l’Italia agli occhi del mondo, un evento diventato realtà grazie ad anni di duro lavoro con le donne e gli uomini della Lega in prima linea. È davvero incredibile ritrovarsi alla cerimonia di apertura un odiatore di Israele e del centrodestra, già protagonista di scene imbarazzanti e volgari. L’Italia e i Giochi meritano un artista, non un fanatico proPal”.