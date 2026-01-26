Ghali a Milano-Cortina? L'affondo della Lega: "Odiatore, umilia l'Italia"

"Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi è una notizia sconcertante, resa ancora più disgustosa pensando che domani è il Giorno della Memoria", una "umiliazione per l'Italia". Così fonti della Lega, che hanno sottolineato lo sconcerto del partito a tutti i livelli.
"I Giochi Milano Cortina 2026 saranno uno straordinario biglietto da visita per l’Italia agli occhi del mondo, un evento diventato realtà grazie ad anni di duro lavoro con le donne e gli uomini della Lega in prima linea. È davvero incredibile ritrovarsi alla cerimonia di apertura un odiatore di Israele e del centrodestra, già protagonista di scene imbarazzanti e volgari. L’Italia e i Giochi meritano un artista, non un fanatico proPal”.
Ghali canta ai Giochi Gli ebrei avvertono: rispetti i nostri atletiChissà se sventolerà bandiera palestinese al Meazza. O se risuonerà la solita parolina magica, ovve...
"Le caratteristiche della cerimonia di apertura sono" centrate "sul rispetto. Questo azzera i rischi di libera interpretazione. La scelta degli artisti si associa anche alla scelta delle performance, sicuramente su quel palcoscenico, al di là del vissuto di ogni artista, non ci saranno equivoci sull'indirizzo di carattere ideale, culturale e anche etico", il commento invece del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, delegato per la Struttura di missione per gli anniversari nazionali, una domanda sulla presenza di Ghali all'evento di Milano-Cortina, nel corso presentazione delle iniziative patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Giorno della Memoria. "Non mi crea alcun imbarazzo non condividere il pensiero di Ghali e i messaggi che ha mandato ma ritengo che un Paese debba sapere reggere all'urto di un artista che ha espresso un pensiero che non condividiamo, che non sarà espresso su quel palco", ha sottolineato.