Referendum, Maria Teresa Meli imbarazza la Cgil: "Non se li è filati di pezza"

Vittoria del no al referendum? "Interessante che ci sia il cappello della Cgil". Maria Teresa Meli inizia così la sua stilettata nei confronti del sindacato rosso. Ospite de L'Aria Che Tira su La7, la giornalista si sofferma sul voto del 22 e 23 marzo che ha visto la sinistra esultare. "Mentre negli Stati Uniti quel movimento non è catalogabile politicamente, non si sa quello che si può o non si può votare...". Insomma, "molte di quelle persone non vanno a votare, non è che vanno a votare Pd, come una parte di quelle persone (che ha votato al referendum ndr) non va a votare Pd, molti giovani non si riconoscono".