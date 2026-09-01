Sigfrido Ranucci, una "manina" lo aiuta? "Chat con la Presutti, come fa a saperlo?"

È un tutti contro tutti all'interno della redazione di Report. Ora Sigfrido Ranucci ha messo nel mirino Giulia Presutti, la sua ex pupilla scelta dalla Rai come nuova co-conduttrice del programma. A riguardo il giornalista di Rai 3 ha detto che Presutti ha frequentato il bistrot di Valter Lavitola, Cefalù, più di una volta (al di là di una foto che la ritrae a tavola con ostriche e crudi nel 2024) per dei progetti a lui ignoti con l’oste-faccendiere mandante del suo attentato. E soprattutto - ha dichiarato pubblicamente - "il fatto è verificabile anche attraverso le chat sequestrate sul telefono di Lavitola".

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"Come fa Ranucci a saperlo? I suoi legali hanno potuto visionare la copia forense del cellulare di Lavitola?", si chiede Il Corriere della Sera ipotizzando che la sbobinatura delle chat contenga eventuali conversazioni tra Ranucci e Lavitola. Altrimenti, se così non è, potrebbe essere stato direttamente Lavitola a riferire a Ranucci i propri rapporti con Presutti mostrandogli le chat. "O, ancora - è l'altra ipotesi sempre del Corsera -, il tramite potrebbe essere la donna legata sentimentalmente al conduttore che era amica anche di Presutti".

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