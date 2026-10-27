Alessandro Borghese sta con Giorgia Meloni: "Ha fatto grandi cose per noi"

Ospite dell'ultima puntata di Pulp Podcast, Alessandro Borghese non si è limitato a parlare di cibo, ristorazione e programmi televisivi. Da Fedez e Mr. Marra, il celebre chef ha infatti voluto dedicare qualche parola anche all'operato di Giorgia Meloni. "Questo governo qua, per quel mondo del cibo, per il momento, politiche forestali e tutto, ha fatto grandi cose", ha detto Borghese. Che poi ha aggiunto: "Sto cercando di fare un lavoro su quel mondo là, specialmente dei ragazzi, perché il palato lo devi educare da scuola".

L'attestato di stima dello chef trova conferma nei numeri. Per il triennio 2023-2025, il governo ha previsto oltre 1,56 miliardi di euro attraverso 37 provvedimenti legislativi riguardanti il comparto agricolo e agroalimentare: 1,42 miliardi risultavano già disponibili nell'agosto 2025. Con la prima legge di Bilancio dell’esecutivo è stato poi istituito il "Fondo per la sovranità alimentare", con l'obiettivo di sostenere produzioni strategiche come grano, mais, legumi e allevamenti bovini. Molto positivi sono anche i dati relativi all'export agroalimentare: secondo le stime Ismea, nel 2025 l’export agroalimentare italiano ha raggiunto circa 73 miliardi di euro, un nuovo massimo storico.