Bruno Vespa inchioda la sinistra a È sempre Cartabianca: "Che piaccia o no, non lo abbiamo mai avuto"

Bruno Vespa apre gli occhi alla sinistra. Ospite di È sempre Cartabianca nella puntata in onda mercoledì 11 novembre su Rete 4, il giornalista premette: "C'è un grande disagio, però guarda che la stabilità ha dato dei vantaggi. E come no, scusa, i mercati, la stabilità sui mercati, lo spread che è crollato, i tassi di interesse sono crollati, spendiamo molto meno di interessi".

"Che significa? Che tutti i soldi sono destinati ad altro", liquida senza mezzi termini. E ancora: "La stabilità io l'auguro a tutti, la stabilità anche su piano internazionale ti giova, poi ti può piacere, non più piacere, però di fatto ti giova. Questo non l'abbiamo mai avuto in questi anni".

Proprio Vespa, durante la trasmissione da lui condotta, ha avuto ospite Giuseppe Conte. Nel salotto di Cinque minuti, il leader del Movimento 5 Stelle non ha lesinato critiche all'attuale esecutivo. Al governo nell'istruzione "io ho messo 8 miliardi e mezzo, solo nel momento più difficile della nostra storia, durante la pandemia quando non avevamo risorse il Paese era in ginocchio. Mi dica lei come può comparare gli investimenti che abbiamo fatto noi nella scuola rispetto, le aggiungo, tagli di 15mila tra docenti e personale Ata in un biennio?". Per Conte "bisognerebbe dire a Valditara che ci sono 300mila docenti precari e le famiglie hanno bisogno dei docenti di sostegno, perché ci sono tante famiglie con dei ragazzi fragili, vulnerabili e in difficoltà che non sanno come fare, questo governo sta tagliando su tutto".