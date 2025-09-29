Boccia sbanda dopo la disfatta: "Voto solo per le Marche". E Fdi lo inchioda

Giovanni Donzelli è stato profetico: "Ora che Acquaroli ha vinto parleranno di voto locale. Ma le Marche non erano l'Ohio d'Italia?". Sono passati pochi minuti dalle parole del meloniano che ecco che arriva puntuale la rosicata con tentativo di buttar la palla in tribuna da parte del Pd.
A farsi carico di tutto ciò è Francesco Boccia che la spara davvero grossa: "Aspetterei a commentare i dati definitivi quando saranno disponibili. Noi avevamo detto dall'inizio una cosa molto chiara già da prima è cioè che questo voto riguarda i marchigiani, come nelle prossime settimane riguarderà i calabresi, i toscani e i campani in questa follia tutta italiana di un'elezione regionale in ogni settimana, perché il governo non è stato capace di mettere i governatori allo stesso tavolo e avere un turno unico", è la premessa, mentre i dati sono schiaccianti e Ricci ha già riconosciuto la sua sconfitta.
Marche, Mentana e la stoccata a Ricci: "Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla Flotilla..."Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla flottilla elettorale e si ritrova probabilmente con il 40%":...
Poi il ragionamento di Boccia prosegue: "Vedremo come finisce nelle Marche, se i dati verranno confermati purtroppo per i marchigiani non cambierà nulla, soprattutto nella sanità. Ricci è stato molto generoso, ha fatto una campagna elettorale importante, con grande passione e credo che alla fine i dati dimostreranno che il vantaggio di Acquaroli si sarà ridotto rispetto agli istant che commentiamo ora. Pd primo partito? Importante è vincere le elezioni... ". E qui arriva la frase profetizzata da Donzelli: "Comunque ripeto che questo risultato riguarda le Marche e non il resto del Paese". Nulla da aggiungere.