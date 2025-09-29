Boccia sbanda dopo la disfatta: "Voto solo per le Marche". E Fdi lo inchioda

Giovanni Donzelli è stato profetico: "Ora che Acquaroli ha vinto parleranno di voto locale. Ma le Marche non erano l'Ohio d'Italia?". Sono passati pochi minuti dalle parole del meloniano che ecco che arriva puntuale la rosicata con tentativo di buttar la palla in tribuna da parte del Pd.

A farsi carico di tutto ciò è Francesco Boccia che la spara davvero grossa: "Aspetterei a commentare i dati definitivi quando saranno disponibili. Noi avevamo detto dall'inizio una cosa molto chiara già da prima è cioè che questo voto riguarda i marchigiani, come nelle prossime settimane riguarderà i calabresi, i toscani e i campani in questa follia tutta italiana di un'elezione regionale in ogni settimana, perché il governo non è stato capace di mettere i governatori allo stesso tavolo e avere un turno unico", è la premessa, mentre i dati sono schiaccianti e Ricci ha già riconosciuto la sua sconfitta.