Sigfrido Ranucci prepara il partito di Report: subito dopo lo sciopero...

Ma chi è, Ranucci o il Messia? «Insieme», ha annunciato dal pulpito di Florinas, «cercheremo di migliorare questo mondo governato da esseri mostruosi». Nel retropalco, immerso nell’entroterra sassarese, Sigfrido ha moltiplicato spaghetti e vongole (già sgusciate), però il prodigio ce l’ha riferito una fonte squalificata dal mirto quindi chissà. Di certo Sigfrido s’è messo in testa l’idea meravigliosa di entrare ufficialmente in politica, dove ufficiosamente c’è già da anni. Ranucci, tra una tappa e l’altra del tour estivo (di fatto dei comizi), l’altra sera ha dichiarato che «ci sono imprenditori pronti a finanziare la battaglia per la libertà di stampa e aiutare i colleghi esterni con centinaia di migliaia di euro».

Una fonte romana più attendibile ci ha riferito due scenari intrecciati: primo, Sigfrido vuole portare Report fuori dalla Rai. Secondo: lo vuole usare come megafono per la sua campagna elettorale, ed era la volontà dell’amico fraterno Lavitola. Conte brama Sigfrido come feticcio anti-destra (ieri sera a “In Onda” Conte ha negato, ma è sembrata tattica) e vorrebbe accelerare per non farselo scippare da Avs che ospiterà il giornalista il 9 settembre alla festa di partito: dopo Soumahoro e la Salis, la Bonelli&Fratoianni avrebbe il nuovo portento. E però Ranucci, ce lo dice la stessa fonte romana, in delirio di onnipotenza potrebbe decidere di allestire un proprio movimento, impresa ardimentosa ma «gli imprenditori pronti a finanziare» - torniamo alle dichiarazioni di Sigfrido – potrebbero renderla possibile. «D’altronde», sottolinea la fonte, «Santoro alle Europee ha preso il 2%, e Ranucci si crede nettamente superiore».