Andrea Delogu "devastata": le prime parole dopo la morte del fratello

Andrea Delogu devastata dal dolore. La conduttrice televisiva è tornata nella sua Bellaria, il comune della provincia di Rimini in cui mercoledì 29 ottobre è morto il fratello Evan. Ad accompagnarla Ema Stockholma, l’amica più cara. 18enne, intorno alle 15.40, mentre era in sella a una moto lungo via Vittor Pisani, il fratello dell'artista ha perso il controllo del mezzo, una moto Benelli 750, andando a sbattere contro un palo della luce a bordo strada e poi contro un secondo palo sempre al margine della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di soccorrerlo invano.

Una tragedia che ha distrutto una famiglia. Nonostante la differenza di età, 43 anni lei, lui appena maggiorenne, i due erano legatissimi. "È un momento devastante, non mi sento di dire nulla", ha commentato Andrea intercettata da Repubblica. Una notizia, quella arrivata all'improvviso, che ha sconvolto anche il cast di Ballando con le stelle, lo show di cui è protagonista il sabato sera su Rai1.