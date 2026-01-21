Stefano De Martino, dolore ai funerali del padre: "Danza in cielo"

"Adesso Enrico è libero e danza in cielo l’inno dell’amore e della vita eterna". Così il sacerdote, nel corso dell'omelia, ha dato l'ultimo saluto a Enrico De Martino, il padre di Stefano. "Ci resta tutto l’amore donato semplicemente", ha poi aggiunto. Presente - ovviamente - anche il conduttore di Affari Tuoi, che è parso visibilmente provato ma composto. Il presentatore televisivo indossava gli occhiali da sole, con le lenti nere per nascondere le lacrime.
Accanto a lui, nella Chiesa di San Michele, sulla collina di San Alfonso a Torre del Greco (Napoli), c'era la mamma Maria Rosaria. Lui per tutta la cerimonia non ha smesso di accarezzarla, accanto anche la sorella Adelaide e il fratello Davide.
Oltre ai familiari di Stefano, in Chiesa erano presenti anche gli attori Patrizio Rispo e Giovanni Esposito, il direttore della Rai di Napoli Antonio Parlati, l'attore Peppe Lanzetta, e Antonio Ricci, amico storico e padre di Striscia la Notizia. "Qui – ha aggiunto il sacerdote – danziamo la vita, ancora con Enrico", legando di nuovo, la memoria dell’uomo all’idea del movimento, della danza, della presenza che non si spegne". Negli ultimi istante del funerale, in chiesa u gruppo di musicisti ha eseguito le note di Ennio Morricone, la colonna sonora di "Nuovo Cinema Paradiso".