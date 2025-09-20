Ciao Maschio, rivoluzione per Nunzia De Girolamo: quando va in onda

«Il DayTime della Rai non andrà più in ferie», ha detto Mellone. Ma il presente è ora. La collezione autunno-inverno-primavera vede proprio Nunzia come apripista. Una scelta, quella di spostare Ciao Maschio al pomeriggio che è anche una sfida per un programma che però, secondo Mellone «ha il giusto mix tra caratteristiche narrative e personalità della conduttrice» per fare questo salto. Del resto De Girolamo di pomeriggio aveva già fatto bene 2 estati fa conducendo Estate in diretta. Quello che certamente servirà sarà più luce negli studi, fino ad oggi dall’ambientazione particolarmente soffusa e – vista la fascia protetta – qualche lustrino in meno. Non ci saranno, ad esempio, le drag queen che nell’ultima stagione erano diventate divertenti coprotagoniste.

Ci sarà, però, una rubrica autoironica intitolata proprio A quest’ora non si può dire. Per lasciare comunque spazio a quella smarginature, nelle interviste agli ospiti (Francesco Paolantoni, un Morgan promesso in versione inedita e Sergio Muniz quelli di oggi) che hanno da sempre caratterizzato il programma. «Sono contenta di affrontare questa nuova sfida e di tornare nella squadra del day time», ha detto la conduttrice. «Ciao Maschio aveva bisogno di un restyling e a questo punto è arrivato il direttore dell'Intrattenimento Day Time Angelo Mellone. Con la squadra abbiamo adattato il programma al sabato pomeriggio, ma la struttura di base rimane la stessa di sempre. Avremo un gruppo al femminile che suonerà lo swing, le Swinge resse, un quintetto musicale tutto al femminile, e un inviato speciale, Edoardo Tavassi, in giro per l’Italia, che chiederà pareri alle persone sui temi al centro della puntata. Sul finale restano i tre minuti dedicati a un nuovo talento a settimana. Del resto, a proposito di maschi, Nunzia non ha dubbi. Meglio i giovani. «Vedo le vecchie generazioni più smarrite dal progresso delle donne nella società. I ragazzi sono avvezzi al cambiamento perché sono cresciuti nel nostro tempo».