Affari Tuoi, telespettatori in rivolta contro Erika: "Infantile e antipatica"

Questa sera, mercoledì 24 settembre, Rai 1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari Tuoi, il celebre game show condotto da Stefano De Martino. Come di consueto, l’apertura è stata dedicata alla presentazione di un nuovo volto tra i pacchisti: a rappresentare la Regione Veneto è arrivata Alessandra, originaria della provincia di Padova e commessa in un negozio di abbigliamento.
Il protagonista della partita, invece, è stato il pacchista della Regione Valle d’Aosta. Si tratta di Davide, conosciuto anche come Shaggy: vive in provincia di Aosta, lavora come progettista termotecnico occupandosi di impianti di riscaldamento, ma coltiva anche una grande passione per la musica, in particolare per la chitarra. A condividere l’esperienza in studio con lui c’era la compagna Erika, istruttrice di danza acrobatica aerea. Insieme hanno affrontato la sfida scegliendo il pacco numero 7.
Sui social, però, a tanti non è piaciuto l'atteggiamento durante la gara di Erika: "La fidanzata l’ho soprannominata ragazza emoticons... Perché fa delle facce assurde..", "Ma la fidanzata pensa di essere simpatica a fare tutte ste scenette?", "Lei è la Penelope Cruz de noi altri", "Lei fa delle facce assurde", "Non riesco a non guardare lei", "ma che sta combinando lei", "Ma la tizia lo sa che il concorrente è lui???", "La fidanzata così infantile e antipatica, mamma mia", "Siamo passati dagli accompagnatori evanescenti delle ultime sere a questa tizia che vuole fare la protagonista".