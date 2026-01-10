Affari Tuoi, Stefano De Martino minaccia il pacchista: "Te lo taglio"

Eccoci di nuovo nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, dove la sorte determina ogni decisione. La puntata in questione è quella di venerdì 9 gennaio, puntata in cui il conduttore è arrivato persino a “minacciare” un pacchista: “Se è blu ti taglio il ciuffo”. Un’esclamazione diventata il simbolo di una serata dominata dalla sfortuna che ha travolto Ersilia, concorrente di Catanzaro e ovviamente in rappresentanza della Calabria, la quale ha sfidato la fortuna, uscendone malconcia, insieme al marito Francesco detto Ciccio.

La partita si è messa subito male, nonostante l’apertura leggera affidata a Herbert Ballerina e al suo pacco speciale, “lo spray al peperoncino che si può usare anche in cucina: lo spray aglio, olio e peperoncino”. Poco dopo, però, Ersilia ha iniziato a eliminare cifre pesanti: prima 15mila euro dal Piemonte, poi 50mila dal Lazio e infine 100mila dalla Toscana, che secondo De Martino "solitamente ci aiuta“.