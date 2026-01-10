Affari Tuoi, Stefano De Martino minaccia il pacchista: "Te lo taglio"

Eccoci di nuovo nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, dove la sorte determina ogni decisione. La puntata in questione è quella di venerdì 9 gennaio, puntata in cui il conduttore è arrivato persino a “minacciare” un pacchista: “Se è blu ti taglio il ciuffo”. Un’esclamazione diventata il simbolo di una serata dominata dalla sfortuna che ha travolto Ersilia, concorrente di Catanzaro e ovviamente in rappresentanza della Calabria, la quale ha sfidato la fortuna, uscendone malconcia, insieme al marito Francesco detto Ciccio.
La partita si è messa subito male, nonostante l’apertura leggera affidata a Herbert Ballerina e al suo pacco speciale, “lo spray al peperoncino che si può usare anche in cucina: lo spray aglio, olio e peperoncino”. Poco dopo, però, Ersilia ha iniziato a eliminare cifre pesanti: prima 15mila euro dal Piemonte, poi 50mila dal Lazio e infine 100mila dalla Toscana, che secondo De Martino "solitamente ci aiuta“.
Il pubblico ha tentato di ribaltare il destino con il mantra “ora, tu, mi dai un pacco blu“, riuscendo a far emergere i 500 euro della Liguria, ma la Campania ha subito dopo portato via 200mila euro. Neppure il tentativo del conduttore di forzare la fortuna, “tentiamo l’impresa“, ha funzionato: dal Trentino Alto Adige sono usciti 30mila euro, spingendolo a sbottare: “Io basta, me ne vedo!“.
Tra lacrime e tensione, Ersilia è arrivata al drammatico epilogo con il pacco da 300mila e quello nero. La scelta del 17 ha cancellato il sogno massimo, lasciandola con lo zero e il nero. A quel punto ha chiesto: “Sono venuta qui senza aspettative, ma ora che siamo qui, visto che è partita male io chiedo 300mila euro“. Il Dottore ha offerto 22mila, ma Ciccio l’ha spronata: “Non ci toglie niente”. La decisione è stata premiata: nel pacco c’erano 20mila euro.