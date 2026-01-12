L'Eredità, rivolta per Guido Rossa: "Ghigliottina da annullare", caos senza precedenti

Oggi, lunedì 12 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato subito il bentornata a Paola, la nuova campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti: Francesca da Pordenone, Marco da Bari, Deborah da Modena, Ilaria da Roma, Paolo da Palermo, Federico all'ottava serata. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato federico. il nuovo campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 95mila euro: il montepremi finale. ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Terra", "Riserva", "Cambio", "Guido", "Consegna". Dopo un minuto di attenta riflessione, il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Rossa". Ma non era la risposta giusta. La soluzione corretta era: "Guardia".