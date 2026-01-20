L'Eredità, Francesco umiliato sui titoli di coda: "Hai capito il gioco?"

Dunque eccoci qui, la puntata è quella di martedì 20 novembre. Alla vigilia la vittoria di Federico , che aveva sottratto lo scettro di campione in carica a Francesco. Ma Francesco , in questo martedì, torna a confermarsi campione: è lui a conquistare la possibilità di misurarsi con la Ghigliottina (dopo non essere riuscito ad indovinare la soluzione nella puntata di domenica).

Una febbre che non passa mai, quella de L'Eredità. Febbre però ben gradita, considerato il successo, sera dopo sera, del game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Una garanzia, in termini di share. Già, il gioco delle parole, dei loro legami e della Ghigliottina che chiude il quadro - e che assegna il premio in caso di vittoria - è un qualcosa a cui milioni di italiani non possono rinunciare.

Per Francesco, sin dal principio, la Ghigliottina si rivela amara: parecchi errori e altrettanti tagli, tanto che si ritrova a giocare per 10.625 euro, la cifra che incasserebbe azzeccando la risposta finale. Certo, sono sempre soldi. Ma che qualcosa non funzionasse era nell'aria. Tant'è, ecco le parole-indizio: curare, rivista, bagno, angolo e industriale. Francesco scrive sul cartoncino e propone come soluzione "stile". Parola che ci starebbe quasi perfettamente, peccato sia quella sbagliata. La soluzione era "arredamento".

Insomma, per Francesco secondo ko alla Ghigliottina. Un ko sul quale alcuni utenti, su X - terreno elettivo per chi commenta in presa reale quanto accade a L'Eredità -, hanno scelto di infierire. La ragione? Per la seconda volta, Francesco, ha scritto una parola corente, simile per certi versi alla soluzione corretta, ma in definitiva errata. E così se c'era chi, come Ir Buino, commentava "che sfi*** poveretto è la seconda volta che ci va vicinissimo", ecco che spuntavano anche i commenti feroci. Per esempio quello di Silvia Flanny21, che tuonava: "Questo ha capito che deve indovinare una sinonimo o una parola lì vicino". Insomma, c'era chi insinuava che il malcapitato Francesco non abbia capito il gioco. Feroci e punitivi.