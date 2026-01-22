Affari tuoi, "rinviato tutto anche teatro": Herbert Ballerina sparito, cosa sta succedendo

Cos'è successo davvero a Herbert Ballerina? Se lo chiedono i telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino che da alcuni giorni si sono abituati alla sua misteriosa assenza (in studio è stato sostituito da un cartonato e dalla bella ballerina Martina Miliddi, ex di Amici di Maria De Filippi). Ma ora se lo domandano anche gli appassionati che avevano già acquistato il biglietto per il suo show a teatro, Come una catapulta, titolo ispirato da una riuscitissima battuta ai tempi dei suoi lavori con Maccio Capatonda. Rinviata la serata di Taranto: l'appuntamento al Teatro Orfeo per venerdì 23 gennaio è saltato e lo spettacolo verrà posticipato a domenica 17 maggio. Uno slittamento di qualche mese reso necessario, si legge nella nota della direzione, da improvvise "esigenze organizzative comunicate direttamente dalla produzione" dell’artista.

L'assenza da Affari tuoi, dunque, non sarebbe legata a impegni extra-televisivi ma, forse a questioni di salute. Non gravi, visto che lo stesso De Martino ha scherzato coinvolgendo la trasmissione Chi l'ha visto? di Federica Sciarelli e lanciando una "scheda" sul comico scomparso. Oltre a Taranto, sono stati rimandati anche gli spettacoli di questa sera 22 gennaio a Rutigliano, del 24 gennaio a Lecce e del 25 gennaio ad Altamura. I fan pugliesi dovranno pazientare: gli spettacoli sono stati tutti rinviati tra marzo e maggio.

