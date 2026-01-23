Affari Tuoi, il padre di De Martino era atteso in studio. Poi, la tragedia

Ieri, giovedì 22 gennaio, si sono tenuti i funerali di Enrico De Martino, il padre di Stefano. L'uomo è morto a 61 anni per una malattia dalla quale era affetto da tempo. Tutta la sua famiglia lo ha pianto, in particolare il figlio presente in prima fila in chiesa insieme a sua madre. In un'intervista rilasciata a Il Mattino, Luigi Ferrone - caro amico del defunto - ha raccontato che il papà del conduttore di Affari Tuoi voleva assistere dal vivo alla puntata speciale del 6 gennaio, ma "lui si era ammalato e decidemmo di rimandare. Gli ho parlato fino a tre giorni prima che si aggravasse. Aveva perso la parola, ma l’ultima volta mi ha riconosciuto, abbiamo scherzato con Stefano, a modo suo rispondeva". Così il prete andò a fargli visita e gli diede appuntamento per il lunedì successivo: "Gli disse se ne parla lunedì". E proprio quel giorno spirò.

Ferrone ha spiegato che per Stefano è stato "un pilastro". "Gli somiglia tantissimo per la battuta e per quello spirito leggero. Io Stefano lo ricordo neonato, quando Enrico spingeva il carrozzino", ha raccontato. "Quello che non aveva, te lo dava. Io lo guardavo con ammirazione: risolveva i problemi degli altri. Un ragazzo così non è facile trovarlo", ha poi aggiunto.