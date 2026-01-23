Libero logo
Affari Tuoi, il padre di De Martino era atteso in studio. Poi, la tragedia

di
venerdì 23 gennaio 2026
2' di lettura

Ieri, giovedì 22 gennaio, si sono tenuti i funerali di Enrico De Martino, il padre di Stefano. L'uomo è morto a 61 anni per una malattia dalla quale era affetto da tempo. Tutta la sua famiglia lo ha pianto, in particolare il figlio presente in prima fila in chiesa insieme a sua madre. In un'intervista rilasciata a Il Mattino, Luigi Ferrone - caro amico del defunto - ha raccontato che il papà del conduttore di Affari Tuoi voleva assistere dal vivo alla puntata speciale del 6 gennaio, ma "lui si era ammalato e decidemmo di rimandare. Gli ho parlato fino a tre giorni prima che si aggravasse. Aveva perso la parola, ma l’ultima volta mi ha riconosciuto, abbiamo scherzato con Stefano, a modo suo rispondeva". Così il prete andò a fargli visita e gli diede appuntamento per il lunedì successivo: "Gli disse se ne parla lunedì". E proprio quel giorno spirò.

Ferrone ha spiegato che per Stefano è stato "un pilastro". "Gli somiglia tantissimo per la battuta e per quello spirito leggero. Io Stefano lo ricordo neonato, quando Enrico spingeva il carrozzino", ha raccontato. "Quello che non aveva, te lo dava. Io lo guardavo con ammirazione: risolveva i problemi degli altri. Un ragazzo così non è facile trovarlo", ha poi aggiunto.

Il papà di Stefano De Martino lasciò la danza poco prima di diventare padre: "Ha scelto la famiglia, l’amore, sacrificando quella che era la sua passione, ma il rapporto non si è mai spento perché era una persona veramente buona".

