Otto e Mezzo, Gad Lerner: "Come usano noi ebrei". Bocchino lo fulmina

«In che mondo vive Bocchino?», domanda Cathy La Torre a Otto e mezzo, su La7. Semplice, in un mondo televisivo in cui l’ex parlamentare di AN è solo contro tutti, conduttrice Lilli Gruber compresa. Si parte dal caos Minneapolis, con la morte di Alex Pretti per mano degli agenti Ice, ma si finisce all’Italia.

Gad Lerner attacca Trump per affondare Giorgia Meloni: «Io non vedo vassallaggio, vedo una forte affinità culturale. Trump sta mantenendo le sue promesse, anche 100 anni fa pensavamo che certe promesse sarebbero rimaste sulla carta. Meloni e i nazionalisti europei hanno una radice culturale comune con Trump, un’idea di nazione etnica, tradizionalista, suprematista. Si sentono fratelli». Aleggia il fantasma del nazifascismo, con Bocchino che replica: «Io non vedo né silenzio né connivenza, il governo italiano ha parlato per bocca del ministro degli Esteri Tajani che ha condannato gli eccessi che stiamo vedendo. Ovviamente - prosegue il direttore editoriale del Secolo d’Italia - non possiamo chiudere gli occhi dinanzi agli eccessi che sono inqualificabili. Si tratta di capire se, secondo alcuni opinionisti di sinistra, bisogna rompere il rapporto con gli Stati Uniti per fare un dispetto a Trump oppure se bisogna mantenerlo dicendo a Trump quello che noi non condividiamo. La Meloni lo ha fatto, tre volte: quando ha difeso Kiev alla Casa Bianca contro il parere di Trump, quando gli ha contestato i dazi perla Groenlandia e quando ha protestato per come ha derubricato l’impegno dei soldati italiani in Afghanistan e le nostre vittime. Trump quando ha torto gli va detto che ha torto».