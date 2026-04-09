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L'Eredità, "mi sembrava improbabile": Cristiano spiazzato dalla ghigliottina

giovedì 9 aprile 2026
L'Eredità, "mi sembrava improbabile": Cristiano spiazzato dalla ghigliottina

1' di lettura

Cristiano il concorrente arrivato alla ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 9 aprile. Dopo aver battuto Germana ai cento secondi, il campione si è seduto al tavolo del gioco finale con un montepremi di 200mila euro. Le cinque parole da collegare erano Marino, Operazione, Contrada, Sfere e Cinese. Mentre la cifra in palio è scesa a 50mila euro dopo due dimezzamenti.

Il concorrente, per la terza volta alla ghigliottina, ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e infine ha puntato tutto sulla parola Bandiera. Questo il termine scritto sul cartoncino a sua disposizione. Purtroppo, però, non era quella la soluzione di questa sera. La parola corretta era Drago. "Eh avevo pensato a drago ma mi sembrava improbabile come contrada.... #leredità", ha commentato un utente su X dopo la puntata. Mentre un altro ha scritto: "È sicuramente una contrada di Siena", andando un po' fuori strada. 

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