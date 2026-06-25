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Federica Sciarelli in onda dopo la notizia dell'addio a Chi l'ha Visto? Le parole con cui apre la puntata

giovedì 25 giugno 2026
Federica Sciarelli in onda dopo la notizia dell'addio a Chi l'ha Visto? Le parole con cui apre la puntata

1' di lettura

Federica Sciarelli è tornata in onda, come tutti i mercoledì sera, con Chi l'ha visto? Quella del 24 giugno, però, non è stata una puntata come tante. La conduttrice di Rai 3 ha condotto la trasmissione dopo che in mattinata è giunta la notizia del suo addio, dopo 22 anni, al programma. In una nota, infatti, la Rai ha fatto sapere che, in vista della scadenza del contratto, sta ragionando con la conduttrice "sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni". Insomma un addio vero e proprio al quale comunque la conduttrice non ha fatto riferimento in puntata. 

"Benvenuti a 'Chi l'ha visto?'. Con grande energia iniziamo questa puntata", sono state le parole in apertura. Stando a quanto apprende LaPresse da ambienti Rai, lo stop sarebbe stata una decisione della giornalista di non rinnovare il contratto per Chi l'ha visto?, cosa che di consuetudine avveniva con regolarità ogni anno o due anni.

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 Sciarelli starebbe comunque confrontandosi con il direttore Rai Approfondimento, Paolo Corsini, per nuovi progetti con il servizio pubblico. Allo stesso Corsini starà anche l'onere di rimpiazzare la giornalista con un nuovo volto (rumors non confermati parlano di Francesca Fagnani) da associare al celebre programma che sotto la conduzione di Sciarelli si attesta come il sesto programma più longevo, in onda dal 13 settembre del 2004.

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