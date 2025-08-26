Mediterranea, il capomissione Caccia: "Io resto qui", l'ultima sfida al governo

"Io qui ci resto. Questa situazione è inaccettabile". Non ha alcuna intenzione di abbandonare la nave Beppe Caccia, capomissione della Mediterranea dell'omonima Ong di Luca Casarini che le autorità hanno provveduto a bloccare e sequestrare nel porto di Trapani, dove ha fatto sbarcare 10 migranti, contravvenendo alle disposizioni del Viminale che avevano indicato come porto di destinazione quello di Genova.

"Poco prima che arrivassimo a destinazione - ha ricostruito la vicenda Caccia al Corriere della Sera - ci è stato detto via radio se eravamo consapevoli che il nostro porto assegnato era quello di Genova e che quindi, stavamo compiendo un'azione non consentita. Abbiamo dimostrato che ne eravamo consapevoli".