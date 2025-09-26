Sea-Watch 5, spari contro la Ong: "La milizia ha aperto il fuoco"

Spari contro la Sea-Watch. "Una motovedetta della cosiddetta guardia costiera libica ha sparato contro la nave di soccorso Sea-Watch 5", rende noto la stessa ong che ricostruisce quanto accaduto: "L'attacco è avvenuto poco dopo che l'equipaggio della Sea-Watch 5 aveva soccorso 66 persone in pericolo. È la seconda volta in poco tempo che la cosiddetta guardia costiera libica spara contro soccorritori civili in mare. Solo un mese fa, milizie appartenenti alla cosiddetta guardia costiera hanno aperto il fuoco sulla nave di soccorso Ocean Viking. A sparare è stata la motovedetta libica Corrubia Class 660, ceduta dall'Italia alla cosiddetta guardia costiera libica nel 2018. Esattamente un mese fa, anche la nave di soccorso Ocean Viking, gestita dall'organizzazione SOS Méditerranée, è stata bersagliata dal fuoco della cosiddetta guardia costiera libica".

Attraverso la nota la ong chiede "indagini immediate e serie conseguenze da parte dell'Italia e dell'Unione Europea". Al momento Sea-Watch fa sapere che "l'attacco è avvenuto nella notte del 26 settembre, mentre l'equipaggio della Sea-Watch 5 era impegnato nell'operazione di soccorso, la motovedetta libica Corrubia Class 660 aveva già chiesto via radio alla Sea-Watch 5 di virare verso nord. Poiché ciò avrebbe comportato l'interruzione del salvataggio, l'equipaggio della nave di soccorso non ha ottemperato alle richieste della milizia libica. La milizia si è quindi avvicinata alla nave di soccorso e alla fine ha aperto il fuoco".