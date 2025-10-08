Mediterranea, fermo sospeso: i giudici danno ragione alla Ong

Sospeso il fermo della nave della Ong Mediterranea Saving Humans, che presto sarà di nuovo in mare. Lo ha deciso il tribunale di Trapani, come annunciato in una nota dall'organizzazione stessa. "Il Tribunale di Trapani si è pronunciato in merito al ricorso presentato dal Comandante e dall'Armatore della nave Mediterranea contro le pesanti sanzioni - 60 giorni di fermo amministrativo e 10mila euro di multa - comminate dal ministero dell'Interno dopo la scelta dello scorso 23 agosto di rifiutare il lontano porto di Genova e fare invece rotta su quello di Trapani, per poter sbarcare le 10 persone soccorse al largo della Libia nel drammatico caso del 21 agosto".

Per la Ong, "l'esito dell'udienza è clamoroso: la giudice Federica Emanuela Lipari ha accolto il ricorso cautelare e ha deciso la sospensione della detenzione della nave. Il Tribunale di Trapani, in attesa di pronunciarsi sul merito complessivo della vicenda, intanto 'censura l'illegittimità del provvedimento (del ministero dell'Interno) sotto il profilo della quantificazione della sanzione'. E - dando ragione alle argomentazioni presentate dalle nostre avvocate Cristina Laura Cecchini e Lucia Gennari - insiste sul fatto che il Viminale ha ignorato tutte le richieste 'sempre motivate in ragione delle circostanze concrete' con cui dalla nave chiedevamo una 'riassegnazione del porto sicuro di sbarco'".